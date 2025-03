A Radio Bruno ha parlato il giornalista vicino alle vicende viola Enzo Bucchioni. Queste le sue parole sulla Fiorentina e sulla prossima partita contro il Panathinaikos: "La Conference deve essere un obiettivo della Fiorentina, perché solo il Chelsea può fare paura alla squadra viola e, nel caso, lo affronterà solo in finale. Non mi aspetto che in pochi giorni la Fiorentina si esprima in modo diverso in campo, ormai la linea presa è quella delle verticalizzazioni per Kean. In casa dei greci sarà dura. Mi aspetto una Fiorentina chiusa, che chiude le linee di passaggio. Palladino potrebbe riproporre anche la gara interna contro l'Inter, anche perché sarà una gara doppia. E' inutile andare lì e fare la voce grossa.

Esistono due categorie di allenatori: i giochisti e gli italianisti. Palladino fa parte della seconda categoria. Quando il calcio funziona va bene tutto. Non posso pensare di andare in Grecia e dominare. Poi se il giocatore migliore che è Fagioli sta fuori… Negli scorsi anni c'era gioco, se mancavano giocatori importanti ne risentivi meno. Se oggi manca Kean non è che sei disperato, ma vai in netta difficoltà. In campionato sarà più facile con le big, con chi impone il gioco. Con queste squadre si va a nozze. Però ora sanno come giochi e che vai in contropiede.

Palladino non legge e non ci ascolta? Non è vero. Il 3-5-2 va bene, ma è stata una squadra passiva. Pablo Marì doveva impostare, non l'ha mai fatto. Servono dei meccanismi. Gioca meglio l'Empoli della Fiorentina. Non capsico perché in mezzo Cataldi e Fagioli non giochino accanto con un altro giocatore più roccioso. Zaniolo da sottopunta fa fatica".