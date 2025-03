Panathinaikos-Fiorentina si giocherà in uno stadio a cinque stelle (valutazione UEFA): lo Stadio Olimpico di Atene "Spyros Louis". Situato a Marousi, nella parte nord della capitale greca, ha una capacità totale di 75.000 spettatori ed è il più grande impianto sportivo della Grecia.

Lo stadio è stato lo stadio principale durante le Olimpiadi estive del 2004 e le Paralimpiadi estive del 2004, comprese le cerimonie di apertura e chiusura. Lo stadio ha ospitato tre finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 1983, 1994 e 2007, la finale della Coppa delle Coppe del 1987 e la finale maschile delle Olimpiadi estive. All'inizio degli anni 2020 era diventato sempre più fatiscente ed è stato chiuso per motivi di sicurezza nell'ottobre 2023. A seguito di modifiche al tetto, è stato riaperto nel maggio 2024 e ora ospita le gare casalinghe del Pana.

Nonostante il periodo negativo del Panathinaikos, la gara contro la Fiorentina è molto attesa dai tifosi biancoverdi, tanto che la società di casa, dopo aver messo in vendita i primi 20mila biglietti ha dovuto aprire l'accesso e vendere nuovi tagliandi anche per il secondo anello. In Grecia si aspettano 35mila spettatori per il match contro i viola, che saranno supportati da 300 tifosi in arrivo da Firenze.