In uno speciale di Sky Sport ha parlato il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che ha ripercorso le tappe della sua carriera da quando era bambino fino all'arrivo a Firenze. Sulla sua esperienza in viola ha detto:

“Cosa mi chiede Palladino? Dipende in che posizione gioco. Ho cominciato da trequartista facendo due partite lì, ora sto cominciando a giocare a centrocampo. In linea generale, mi chiede di dare il massimo adattandomi nei ruoli in cui gioco, di allenarmi al meglio e di iniziare a far coesione col gruppo, trovando un’intesa coi compagni di squadra e in particolare di centrocampo. Credo di trovarmi molto bene in un centrocampo a 3 davanti la difesa, ma anche in una linea a 2 mi sono sempre adattato bene sia nell'U23 della Juve che in B con la Cremonese. Mi sono sempre trovato bene sia a 2 che a 3 davanti alla difesa”.

E su Palladino: "Il mister è molto giovane, da poco ha smesso di giocare a calcio, perciò in noi vede cose che lui faceva fino a pochi anni fa. Ci parla tanto, nei momenti complicati ti spiega le cose, chiaramente da noi vuole il meglio. Parla singolarmente con tutti, cercando di farti migliorare dopo l’allenamento sulle cose in cui serve crescere: questo l'ho apprezzato molto”.

E sugli obiettivi della Fiorentina: “Bisogna puntare in grande, e quindi la Champions League. Siamo tutti consapevoli che è difficile, ci sono diverse squadre che lotteranno per lo stesso obiettivo, ma comunque bisogna puntare in alto. Sappiamo che è complicato, anche arrivare in Europa League sarebbe un grande traguardo. Credo che qui ci sia gruppo straordinario, che ha accolto sia me che gli altri nuovi arrivi in maniera incredibile, e credo che questa sia la cosa più importante. Chiaramente i giocatori sono tutti forti. Serve uscire da questo momento un po' complicato tutti insieme, ricominciando per raggiungere gli obiettivi prefissati".