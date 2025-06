Con l’arrivo di Edin Džeko, si è aperto il calciomercato in entrata della Fiorentina. Si dovrà però aspettare i primi giorni di luglio per vedere ufficializzate le trattative, tra cui anche quella del centravanti bosniaco.

Calciomercato Fiorentina: porte girevoli soprattutto a centrocampo

E dopo il colpo in attacco? Il reparto che vedrà più movimenti nella Viola sarà presumibilmente quello di centrocampo, dove a breve saranno ufficiali i mancati riscatti di Folorunsho, Cataldi ed Adli. Una decisione dovrà essere presa su Richardson e Ndour, con uno dei due che potrebbe lasciare Firenze, magari in prestito. Come punti fermi restano al momento i soli Fagioli e Mandragora, seppur al secondo vada rinnovato (e in fretta) il contratto, vista la scadenza nel 2026 e le tante squadre già interessate. Il calciatore, però, vuole restare alla Fiorentina e sarà accontentato.

Tenendo conto che Pioli osserverà da vicino i rientranti giovani Bianco ed Amatucci, sono prevedibili almeno 2-3 operazioni in entrata in questo reparto, considerando le 3 competizioni che la squadra viola sarà chiamata a disputare anche nella prossima stagione. Dei sogni Milinković-Savić e Ricci è già stato detto tutto, intanto la Fiorentina spinge forte per Fazzini. Il centrocampista nativo di Massa e di proprietà dell'Empoli, attualmente impegnato all'Europeo Under-21, gradirebbe e molto la destinazione.

C'è poi la difesa

Difensori? Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Comuzzo, Moreno e Valentini: sei per tre posti, visto che si ripartirà dal 3-5-2, senza stravolgere tatticamente la squadra. Qualche variazione potrebbe comunque esserci, ma presumibilmente non in questa prima fase del calciomercato.

Il futuro di Gudmundsson e le prime mosse per quanto riguarda il reparto avanzato

Detto dell’acquisto di Džeko, arriverà molto probabilmente un altro attaccante centrale, stavolta giovane. Il sogno resta Francesco Pio Esposito dell’Inter: 20 anni ancora da compiere e 19 goal segnati nell’ultima stagione di Serie B, in prestito allo Spezia. Più abbordabile la pista Cristian Shpendi del Cesena. Ma la Fiorentina non ha fretta, perché l’operazione più importante adesso è difendere Kean fino al 15 luglio (giorno di scadenza della clausola che lo libererebbe per una cifra di 52 milioni di euro).

Entro martedì, infine, conosceremo il futuro di Albert Gudmundsson, almeno per quanto riguarda il diritto di riscatto. La società toscana, vista anche la situazione giudiziaria ancora pendente sull'islandese, vorrebbe trattenerlo prolungando il prestito, oppure attraverso un riscatto ad una cifra inferiore rispetto a quella già pattuita la scorsa estate (17 milioni di euro).