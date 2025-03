Fagioli: "Kean sta facendo una stagione straordinaria, è anche merito suo se ho deciso di venire alla Fiorentina"

A Sky Sport, ha parlato il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che si è espresso su Kean, appena rientrato in gruppo dopo l'infortunio di Verona:

“Veniva da un periodo difficile…”

“Arrivava da un periodo difficile dove giocava di meno - ha detto Fagioli, ex Juventus come Kean -, è venuto qua e lo ha fatto alla grande. Si è confermato un grande giocatore come ha dimostrato. Sono felice perché è un mio amico, ho fatto tanti anni insieme a lui e sta facendo una stagione straordinaria”.

“C'è stato anche il suo zampino”

"Sicuramente c'è stato anche il suo zampino nel convincermi a venire a Firenze, mi ha fatto un paio di telefonate. Mi ha convinto, mi ha parlato benissimo della città, della squadra, dei compagni e della società. Quindi è anche merito suo se sono qua ora".