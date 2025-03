E Fagioli... ha trovato l'amore? Sì, ma non a Firenze. Ecco chi è la fiamma del Viola

L'ex tronista ('Uomini e Donne'), in passato anche Grande Fratello, Sophie Codegoni, si starebbe frequentando con il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

Lo scrive Today, che afferma che i diretti interessati non hanno proferito parola in merito ma stando alle segnalazioni condivise dall'esperta di gossip Deianira Marzano il flirt in corso sarebbe cosa certa. A parte una parentesi, con l'attore spagnolo Aaron Piper, sarebbe questa il primo vero flirt per la giovane mamma dopo la rottura con il padre di sua figlia Celine Blue, avvenuta nell'ottobre del 2023.

Un passato tormentato per lei

Una rottura che ha dato inizio ad una serie di situazioni limite tra i due che, a più riprese, hanno (forse) provato a salvare il rapporto ma l'epilogo è stato tutt'altro che felice. I risvolti della loro relazione sono oggi oggetto al centro di una "guerra" legale culminata nelle scorse settimane con il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri per Alessandro Basciano, nei confronti della ex compagna. Decisione presa dal Tribunale di Milano, anche se il provvedimento resta sospesa per consentire il ricorso in Cassazione. Decisione che arriva dopo il ricorso della procura avvenuto a seguito della decisione del gip di scarcerare Basciano, arrestato e condotto a San Vittore con l'accusa di stalking ai danni dell'influencer.

“Va spesso all'Hollywood di Milano…”

Anche Fabrizio Corona ha confermato la relazione tra Fagioli e la Codegoni: il giocatore della Fiorentina farebbe spesso anda e rianda tra Firenze e Milano per andare a vedersi la giovane influencer.