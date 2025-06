Ne ha incrociati di calciatori appetibili la Fiorentina nella passata semifinale di Conference: uno su tutti, Johnny Cardoso, americano classe 2001, mediano esplosivo, di grande fisico ma anche tecnica. Il Corriere Fiorentino lo cita come sogno quasi proibito per la società viola, che con lui completerebbe eccome il reparto. Per rendere realizzabile il sogno però servirebbe un extra budget notevole per un giocatore per il quale il Betis chiede almeno 25 milioni. Oppure una cessione illustre e su questo fronte di novità ne potrebbero arrivare nelle prossime settimane.