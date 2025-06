Un'inconsueta fretta è quella che ha colto la Fiorentina in un giugno dove il rischio era quello di perdersi dietro alla ricerca anche semplicemente dell'allenatore: invece con Pioli alla regia, in attesa di ufficializzazione, la società viola si sta muovendo per colmare le nuove lacune sorte a centrocampo. Jacopo Fazzini è virtualmente un giocatore della Fiorentina: lo sarà definitivamente nei prossimi giorni, una volta terminato l'impegno con l'Under 21 agli Europei. Accordo raggiunto con l'Empoli per una cifra intorno ai 10 milioni.

Secondo il Corriere dello Sport poi, sarà la volta dell'assalto a Ismael Bennacer, regista del Milan scudettato proprio di Pioli ed anche lui ex empolese. Il 24 scade il termine per i riscatti e il Marsiglia non sembra interessato ad esercitarlo: l'algerino quindi tornerà a Milano e la Fiorentina si è già messa in fila per lui. Ostacolo ingaggio, intorno ai 4 milioni, ma la presenza del tecnico può essere decisiva per abbassare anche le pretese del giocatore.