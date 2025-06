Nei giorni scorsi, la Fiorentina ha manifestato forte interesse per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini. Il classe 2003 è destinato a lasciare la squadra azzurra, retrocessa in Serie B, e sembra sempre più vicino a trasferirsi definitivamente in viola. Già, perché la trattativa ha fatto passi avanti molto decisi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per Fazzini alla Fiorentina è in dirittura d'arrivo. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, le parti hanno raggiunto un accordo di massima ma discutono ancora per qualche bonus. Il contatto di oggi con l'Empoli è stato estremamente positivo, cosa che rende Fazzini sempre più vicino.