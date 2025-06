La Fiorentina è fortemente interessata a Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli. Di lui ha parlato chi lo conosce bene, Antonio Buscè, ex tecnico del vivaio azzurro. Ecco le parole a Tuttomercatoweb.com: "Credo che sia pronto per il salto in viola, ha dovuto superare dei problemi fisici ma ha mostrato le qualità che ha. Anche perché nelle ultime 7/8 partite ha fatto 5 gol, questo la dice lunga sul valore che ha. Quando sta bene sotto l’aspetto fisico, riesce a fare delle ottime partite. In un club con altre ambizioni come la Fiorentina, può affermarsi”.

Sull'impatto con una piazza calda come Firenze: “Ogni giocatore, quando vuole fare degli step successivi in carriera, deve abituarsi a questo tipo di pressione. Altrimenti non crescerà. Fazzini ha bisogno di questo step, ho avuto la fortuna di allenarlo quando aveva 14 anni e già mostrava le qualità per diventare un giocatore importante. I giocatori bravi devono fare il salto in piazze con 30mila persone allo stadio, dove ci sono anche delle critiche in più. Ma Jacopo non avrà questi problemi”.

E aggiunge: “Non mi meraviglierei se Fazzini si concretizzasse a Firenze. Come non mi meraviglierei se finisse in un Milan o in una Lazio. Per lui ci sta lo step Europa”.