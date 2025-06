L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno delle situazioni calde in casa viola e del futuro dei giocatori attualmente nella rosa viola: “Valentini lo terrei, l'ho visto molto attento. Difficile per un difensore argentino arrivare e comportarsi così, spesso in tanti si fanno prendere dall'aggressività. Credo sia l'unico che terrei dai rientranti in prestito. La Fiorentina deve prendere almeno due centrocampisti e un esterno forte. Non so quanto la società abbia voglia di investire. Il sacrificio ci può stare: o Dodo o Kean, mi sembrano i più probabili. Kean? Chi se lo può permettere? In Italia poca gente. In Inghilterra possono pagarlo, ma a chi serve Kean? Allo United sarebbe messo subito in discussione. Dodo o porta l'assegno o sta qua. Io sono molto tranquillo su questo punto. I contratti di rispettano, non puoi correre da solo, hai ancora 2 anni di contratto. Dodo è così stupido da fare casino? Commisso non sarebbe nuovo a fare qualcosa che dispiacerebbe a tutti. Anche lui ha da pensare al Mondiale".

E su Dzeko: “E' un grande attaccante, ha un buon senso del gol e buoni piedi. Ma ha 39 anni, che programmazione c'è dietro? Non lo so. Io mi sarei aspettato un profilo più giovane per farlo crescere e programmare il futuro, anche dandogli qualche spezzone di partita. Vorrei capire che cosa è stato chiesto a Pioli. Non credo che gli sia stato chiesto di vincere la Conference, perché almeno di terremoti sei già in finale. Devi pensare al campionato”.