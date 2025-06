Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'arrivo alla Fiorentina di Edin Dzeko. Queste le sue parole:

"Secondo me farà più di 10 gol a Firenze. Lui è un campione. In Serie A arrivano Dzeko e Modric che hanno 40 anni ma insegnano ancora calcio. Secondo me sono grandissimo colpi di mercato, leggermente inferiori al super colpo che ha fatto il Napoli con De Bruyne".