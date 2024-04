Gestione programmata per Gonzalez ma non per gli altri: Bonaventura, Belotti e Beltran preoccupano Italiano

Si è parlato di assenze studiate in vista della Coppa Italia per quanto riguarda l'uscita odierna con la Salernitana. In realtà però secondo il Corriere Fiorentino, solo quella di Gonzalez lo sarebbe. Beltran invece soffre ancora della botta alla caviglia subita con il Viktoria, destino simile per Bonaventura la cui caviglia deve ancora sgonfiarsi. Per Belotti invece era stato lo stesso Italiano a svelare il fastidio muscolare con cui era sceso in campo. Tre situazioni quindi da monitorare e che preoccupano un po' il tecnico viola in vista di mercoledì.