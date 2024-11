Ma Spalletti si fida più di Retegui che di Kean. Comuzzo parte di rincorsa

Questa sera l'Italia si gioca il proprio match ball per accedere ai quarti di finale di Nations League. Contro il Belgio gli azzurri hanno la possibilità di chiudere la faccenda: basta un pari per avere la certezza della qualificazione.

Kean dietro rispetto a Retegui

Per questa partita importante, il Commissario Tecnico, Luciano Spalletti si affiderà in attacco a Mateo Retegui, capocannoniere in Serie A con l'Atalanta e non a Moise Kean, che pure sta facendo grandi cose con la Fiorentina. Il centravanti viola partirà dunque dalla panchina, così come indicato praticamente da tutti i quotidiani.

Comuzzo in panca

A proposito di giocatori della Fiorentina, anche il difensore Pietro Comuzzo starà a vedere all'inizio. Del resto la sua è una rincorsa in Nazionale perché parte dietro a gente che ha molta più esperienza nazionale e internazionale rispetto a lui. E ogni momento che passa all'interno di questo gruppo è solo una conquista per un ragazzo di 19 anni.