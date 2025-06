La Fiorentina cerca un nuovo accordo per Gudmundsson, ma il Bologna fiuta il colpo. Due fattori che non possono essere trascurati

Il Bologna, ben sapendo che la Fiorentina non eserciterà il riscatto da 17 milioni per Albert Gudmundsson, ha fatto la propria mossa verso l'attaccante islandese, richiedendo informazioni e fiutando il colpo. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Nuovo accordo

Il club viola sta ancora riflettendo. La certezza è che i viola non verseranno 17 milioni entro il 24 giugno, però è aperto a trovare un nuovo accordo con il Genoa.

Due fattori

Un accordo che parta da un nuovo prestito oneroso. Nessuno mette in dubbio le sue qualità tecniche ma ci sono due fattori che non possono essere trascurati: il primo è che il rendimento di Gud nella stagione appena conclusa non è stato al top come a Genova l'anno precedente, anche a causa di qualche infortunio, e soprattutto per il calciatore è ancora aperto un procedimento giudiziario in Islanda che vedrà la sentenza definitiva solo fra settembre e ottobre.