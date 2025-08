Non solo ex tecnico della Fiorentina ma anche del Parma, nei primi tempi in Italia di Simon Sohm, prossimo a diventare un calciatore viola. A La Nazione, l'allenatore ha parlato così dello svizzero:

"All'epoca era molto giovane, aveva 20 anni, ma con me giocò quasi tutte le partite. Fisicamente era già ben strutturato, aveva una gamba che rubava l’occhio e il tempo degli inserimenti era sempre quello giusto. Adesso lo vedo cresciuto, maturato, è diventato sicuramente un ottimo giocatore che farà molto comodo alla Fiorentina.

Come può usarlo Pioli? Stefano di certo ci avrà già pensato a come utilizzarlo, non ha bisogno di consigli. Sohm è bravo quando fa l’interno di centrocampo, lo immagino tra i due mediani. Ma può essere utilizzato anche più avanti. Come ho detto sa inserirsi bene, a dispetto della fisicità ha anche una buonissima tecnica e vede la porta.

Il carattere? E’ un ragazzo che si sa far voler bene dal gruppo. Io l’ho allenato ed era giovanissimo, adesso sta diventando un uomo. E adesso anche è un nazionale svizzero. I centrocampisti alla Fiorentina sono tanti e già forti, lo immagino ben inserito nelle rotazioni perché la Fiorentina ha l’ambizione di giocare la Conference fino in fondo e quindi le partite saranno tante nel corso della stagione. Avere giocatori che si possono intercambiare è fondamentale. Di certo è un giocatore che in campo si fa sentire e notare. Sul fatto che sia un giocatore da Fiorentina non c’è dubbio".