Ten Hag evidenzia il difficile inizio di stagione di Amrabat con una panchina: solo 10 minuti per l'ex Fiorentina nella sconfitta contro il Newcastle

Negli scorsi giorni si è parlato (un po' troppo prematuramente) di un possibile mancato riscatto da parte del Manchester United per Sofyan Amrabat, con il marocchino che a fine stagione tornerebbe alla Fiorentina. Valutazioni molto acerbe, appunto. Ma i giudizi sull'ex centrocampista viola in oltremanica non sono eccellenti.

A dimostrarlo anche le ultime scelte di ten Hag, allenatore dei Red Devils, che ieri ha tenuto in panchina Amrabat fino all'80' preferendogli Mainoo. Il Manchester United è comunque uscito sconfitto dal campo del Newcastle, per un inizio di stagione assolutamente non brillante.