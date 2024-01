La Fiorentina si spinge alla doppia cifra pur di avere subito Ngonge. In uscita, resta Brekalo

La situazione Ngonge

Alcuni aggiornamenti di calciomercato da parte di Marco Conterio, giornalista di RAI e Radio Sportiva. La Fiorentina offre 10 milioni di euro più 3 di bonus pur di avere subito Cyril Ngonge dell'Hellas Verona. L'interesse della società è veramente molto forte, superiore anche a quello per Ruben Vargas dell'Augsburg.

E le cessioni?

Al momento, inoltre, si va verso la conferma dei due centravanti Lucas Beltran e Mbala Nzola, entrambi a segno nell'ultima partita. Le richieste per l'angolano sono arrivate, anche se solo in prestito; mentre l'argentino è saldo del suo posto. Mentre a uscire dovrebbero essere Josip Brekalo (Salernitana o ritorno in patria, Dinamo Zagabria) e Antonin Barak (Napoli, ma operazione ancora complicata).