VIDEO - L'invasiva accoglienza alla Fiorentina da parte di un giornalista napoletano. E Kean gli risponde a tono

Nelle ultime ore circola sui social un video postato dal canale Tik Tok della testata giornalistica napoletana Calcio Napoli 24 che vede un giornalista partenopeo accogliere la Fiorentina al suo arrivo in città.

Il reporter riprende i giocatori viola che in gruppo si avviano verso il pullman che li sta aspettando per portarli all'albergo e li chiama per nome uno ad uno, pretendendo un saluto, ricambiato da diversi giocatori viola. Senza risposta la domanda a Comuzzo se a giugno tornerà a Napoli (chiaro riferimento al mercato), mentre Kean è apparso piuttosto infastidito dal comportamento del giornalista.

Dopo averlo chiamato per nome varie volte (si vede chiaramente che l'attaccante viola ha le cuffie con la musica alle orecchie e non sente), il giornalista avvicina troppo il cellulare con il flash acceso al volto di Kean che scosta una cuffia e lo riprende ironico: “Avvicinalo ancora di più il telefono”.

La testata napoletana parla di nervosismo da parte di Kean. Il video mostra chiaramente l'insistenza e l'invasività del reporter napoletano nei confronti del tranquillo gruppo viola.