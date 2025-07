Un Fazzini multiuso, il regista alternato. E anche Ndour prova a dare segnali

Indicazioni, da amichevole in famiglia per carità, ma pur sempre indicazioni. C'era curiosità per vedere la prima Fiorentina di Pioli e qualcosa di interessante ne è venuto fuori.

Fazzini

I viola si ritrovano in mano ad esempio un Fazzini multiuso, uno di quelli che può fare la mezzala con un centrocampo a cinque, ma essere anche l'alternativa a Gudmundsson come trequartista, ruolo che ha ricoperto ieri facendo vedere di essere ispirato sia come rifinitura che come finalizzazione.

Mandragora e Fagioli

Interessante anche il ‘regista alternato’ provato nella prima frazione di gioco. Mandragora e Fagioli si sono abbassati a turno per prendere il pallone e dare così il via alla manovra della squadra, questo per non dare tanti punti di riferimento agli avversari.

Ndour

Sempre a centrocampo da segnalare il fatto che abbiamo visto uno Ndour che ha cominciato a dare segnali della sua presenza, quelli giusti. Quelli che lo hanno portato ad affondare il colpo fino a realizzare addirittura una tripletta. Una rondine non fa primavera, però…