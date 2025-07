Ancora una cessione tra i giovani della Fiorentina: Gentile rimane in Toscana, ma scende in Serie C a titolo definitivo

Continua l'esodo dei giovani in casa Fiorentina: dopo l'ultimo trasferimento definitivo di Sene all'Horsens, ecco che anche Davide Gentile ha trovato la sua nuova casa, dopo il prestito dell'anno scorso alla Salernitana.

Anche per lui a titolo definitivo, Gentile saluta la Fiorentina e si accasa al Livorno: voluto fortemente da Formisano, mister dei labronici, dopo le 9 presenze con la Salernitana nella serie cadetta, adesso Gentile si misurerà con la Serie C. Non stupisce la sua cessione: il ragazzo era appena entrato nell'ultimo anno di contratto con la Fiorentina, e prima di perderlo a zero la società ha scelto di venderlo.