Dodô e Fiorentina in stallo totale. Il brasiliano fa le bizze per andarsene, ma le offerte per il terzino (per ora) latitano ad arrivare

Prosegue il braccio di ferro tra il terzino brasiliano e la società di Rocco Commisso, senza alcun passo in avanti (o indietro) da ambo le parti.

Le difficoltà per il rinnovo

La storia ormai è arcinota il giocatore si è indispettito per la proposta di rinnovo del contratto, col nuovo stipendio garantito a partire dalla scadenza attuale (giugno 2027) e non da subito. Dall'altra parte la Fiorentina associa le difficoltà dell'operazione alle alte richieste economiche dei procuratori in forma di commissioni.

Le offerte per il terzino

In ogni caso la società non intende privarsi del calciatore per meno di 30 milioni di euro, quindi la situazione rimarrà statica fintantoché un potenziale acquirente non si presenterà con quella somma. Ad oggi però, secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina non ha ricevuto alcuna proposta per Dodô. Nelle ultime settimane si era parlato di un corteggiamento da parte del Barcellona di Flick e di un possibile approccio del Milan. Per il momento non si registra niente di concreto.