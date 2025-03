Sacchi: "I ragazzi di Palladino andavano fortissimo, la Fiorentina si merita i complimenti. Per la Champions ci sono anche i viola"

L'ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi, nel suo consueto editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta:

“A Firenze i bergamaschi hanno perso semplicemente perché la Viola ha giocato meglio e ha dimostrato di avere più energie fisiche. Andavano fortissimo, i ragazzi di Palladino, e anche a loro è giusto fare i complimenti perché stanno facendo un campionato di ottimo livello. Piuttosto, diventa sempre più interessante la lotta per la zona Champions League. Il Bologna corre come un treno, la Juve si è rialzata, e pure le due romane, stando ai numeri (e guardando le rose), sono in lotta. Le ultime giornate saranno infuocate e ci sarà parecchio da divertirsi. Prevedo una volatona”.