L'ex attaccante di diverse squadre in Serie A e in Inghilterra, Massimo Maccarone, è intervenuto su Lady Radio.

Sul campionato della Fiorentina ha detto: “La classifica è sempre importante, anche se ha avuto degli alti e bassi. Palladino? Ci vuole del tempo per fare entrare le proprie idee all'interno di una squadra. Però se dobbiamo parlare in termini di risultati è una stagione positiva. Magari lo è meno per il gioco ma, ribadisco, per quello ci vuole tempo”.

Su Zaniolo in viola ha detto: “Sicuramente prima di prenderlo avrei parlato col ragazzo. Ha doti calcistiche importanti e c'è da dire che con Kean, Palladino ha già vinto la sua sfida. Avendo avuto continuità e fiducia diversa rispetto al passato ha fatto vedere di essere in possesso di doti straordinarie. La speranza è che anche Zaniolo ritrovi una sua stabilità”.