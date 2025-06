Cambia l'area scouting della Fiorentina. Aisenberg lascia il club: "Orgoglioso di aver lavorato qui, auguro alla Viola ogni successo"

Nuovi cambiamenti all'interno dell'area scouting della Fiorentina. Dopo l'addio nella scorsa stagione dell'ex direttore tecnico Nicolas Burdisso, figura sostituita da Roberto Goretti, un altro componente argentino saluta la società viola. Leandro Aisenberg, scout incaricato di essere referente per il Sudamerica, lascia il club dopo quattro anni di lavoro.

Di seguito, il messaggio di Aisenberg per la Fiorentina, pubblicato su Instagram: “Dopo quattro stagioni, è tempo di salutare la Fiorentina. Lascio questo meraviglioso club per affrontare nuove sfide. Sono incredibilmente orgoglioso di aver contribuito, nel mio piccolo, alla storia e allo sviluppo di un club calcistico italiano così iconico e con un legame così forte con l'Argentina. Vorrei ringraziare Nicolas Burdisso per avermi accompagnato in questo viaggio e per tutto ciò che ho imparato e vissuto al suo fianco. Desidero anche esprimere la mia gratitudine a tutti i dirigenti con cui ho lavorato in questo periodo, che hanno avuto fiducia e apprezzato il mio contributo. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di squadra, ormai diventati amici, con cui ho condiviso innumerevoli momenti dentro e fuori dal campo. Inoltre, apprezzo il personale amministrativo e tutti coloro che hanno costantemente semplificato il mio lavoro; grazie di cuore per la vostra collaborazione e gentilezza in tutto questo tempo. Augurerò sempre all'ACF Fiorentina il meglio e grandi successi in ogni competizione che affronterà”.