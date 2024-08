Interesse viola troppo debole e allora Sartori va a pesca di difensori in Premier: pronto il regalo Kiwior per Italiano

A La Spezia, Vincenzo Italiano e Kiwior si sono solo sfiorati, poi a Firenze non ci fu modo di portarlo per l'intervento dell'Arsenal che se lo prese a suon di milioni. Stavolta invece l'ex allenatore viola avrà probabilmente la possibilità di allenare il polacco ma a Bologna: i rossoblù infatti sono pronti a prenderlo in prestito oneroso, con diritto di riscatto, secondo Gianluca Di Marzio.

A Kiwior si è interessata anche la Fiorentina ma troppo debolmente, a differenza di quanto sta facendo il Bologna.