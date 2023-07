Bernardeschi e un'avventura canadese molto complicata. Un club di Serie A pensa a riportarlo in Italia

Per il calciatore del Toronto ed ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, l'avventura in Canada si sta rivelando molto deludente. Sotto continue pressioni e contestazioni, l'italiano non sta trovando la felicità calcistica oltreoceano. Tuttavia, sembra esserci un club di Serie A che sarebbe pronto a riportarlo in Italia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna tenta l'acquisto di Bernardeschi. Il prezzo del cartellino non rappresenterebbe un limite, quanto però l'ingaggio dell'ex viola: 4 milioni di € annui che i rossoblù tenteranno di sgonfiare.