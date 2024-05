UFFICIALE - La Lega Serie A ha deciso, ecco data e l'orario di Cagliari-Fiorentina

Adesso è ufficiale: Cagliari-Fiorentina aprirà l'ultima giornata di Serie A. Su questo c'erano ben pochi dubbi dopo la matematica salvezza dei sardi raggiunta ieri nel lunch match, ma adesso la Lega Serie A ha reso nota anche la data e l'orario della sfida.

A Cagliari dunque la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo giovedì 23 maggio alle 20:45. La Fiorentina avrà così sei giorni per preparare la finale di Conference League contro l'Olympiakos in programma mercoledì 29 maggio ad Atene.