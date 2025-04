Parlando a Lady Radio, l'ex attaccante gigliato Roberto Pruzzo ha toccato alcuni temi dell'attualità di casa Fiorentina.

‘Impossibile togliere Kean’

“Celje? Sono l’antiturnover per estrazione, ma se paghi tanti calciatori e giusto che si guadagnino lo stipendio e ci sono dei momenti della stagione in cui serve dare riposo a chi ha giocato di più. Kean non si può togliere, così come non esiste cambiare il portiere, anche se capisco che di questi tempi si vede di tutto”.

‘Evitare assolutamente la Conference l’anno prossimo'

“Palladino ora deve stare attento a schierare i calciatori demotivati, un aspetto da non sottovalutare. Chi si sente già con la valigia pronta non va messo in campo con leggerezza. Bisogna evitare assolutamente di fare la Conference League anche il prossimo anno”.