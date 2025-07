La Nazione: Un nuovo centrocampo

La Nazione in edicola questa mattina si concentra sulle dinamiche del mercato viola, con particolare attenzione sul nuovo centrocampo viola, e sulla presentazione del nuovo attaccante della Fiorentina Edin Džeko.

Prima pagina

La prima pagina del QS de La Nazione si concentra sulla conferenza stampa del bomber bosniaco: “Džeko d'amore. Solo Firenze” e ancora “Edin si presenta: viola prima scelta, Pioli un vincente”.

Pagine 2-3

Ancora Edin Džeko nelle pagine interne de La Nazione: “Esperienza, gol e ambizione. Džeko, solo una telefonata: Io in viola? Nessun dubbio e adesso voglio un trofeo”. Nella pagina seguente spazio al mercato della Fiorentina: “Nuovo centrocampo, Sohm sorpassa tutti. Valentini al Verona”. In taglio basso il quotidiano prosegue scrivendo: “Martinelli, meglio secondo che in B”.