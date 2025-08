Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Stefano Pioli.

“Credo che nonostante l’arrivo di Sohm manchi ancora il centrocampista importante. Come dicevo settimana scorsa, per me servono almeno 2/3 centrocampisti, a maggior ragione se dovesse partire Mandragora. E sono convinto che alle cifre che ha chiesto difficilmente verrà trovato un accordo: che sia giusto o non giusto su questo non metto bocca. Manca quel centrocampista che ti lascia a bocca aperta, e non credo che questo profilo possa essere Nicolussi Caviglia: credo che con lui si rimanga sullo stesso livello di Sohm. Mi piacerebbe avere qualcosa di superiore in quella zona di campo”.

“Dopo la sconfitta di ieri e lo stallo sul mercato alcuni tifosi si sono fatti prendere dal pessimismo”

Ha anche aggiunto: “In questi giorni sento molti tifosi che erano già pessimisti con i nomi che sono usciti in questi giorni. Il mercato però finisce a fine agosto, c’è ancora tempo e per me di qui alla fine arriverà un centrocampista importante. Cosi come un difensore di livello, anche li sono convinto che la Fiorentina interverrà”.

“Il Leicester è una buona squadra, ma Pioli avrà avuto i segnali che cercava”

Un commento anche sull’amichevole di ieri contro il Leicester: “Innanzitutto bisogna sottolineare che il Leicester non sia una squadretta, nonostante sia in Serie B inglese. Il fatto che a loro domenica inizi il campionato significa tanto, sono arrivati alla partita di ieri molto piu pronti della Fiorentina. Noi invece siamo sulle gambe. Ieri quando ho visto la formazione titolare ho accettato la cosa, ma non mi aspettavo di vedere chissà cosa: speravo di vedere qualcosa di piu ma come fa Pioli a vedere chi tenere o meno se non li fa giocare?”.

“Sono convinto che a centrocampo arriverà un giocatore di livello”

Ha parlato di un mister x a centrocampo: “Io non sarei sorpreso se arrivassero due profili a centrocampo, uno forte e uno per completare il reparto. Se si gioca a tre a centrocampo siamo ancora corti. E non credo che si possa puntare solo su Ndour e Richardson, assodando che Fagioli giocherà sempre. Sono convinto che in mezzo al campo ci sarà un investimento importante al quale verrà aggiunto un altro profilo, diciamo un’occasione che verrà proposta dal mercato. A centrocampo i lavori sono ancora incorso”.

“Sarà difficile veder giocare il tridente insieme”

Ha parlato anche della squadra vista nel secondo tempo: “La cosa che mi ha un po’ fatto pensare è che fa giocare insieme Kean, Gudmundsson e Dzeko non è una cosa semplice. L’islandese è ancora sulle gambe, anche Dzeko un po coffe ancora. Kean invece è già pronto a fare la guerra, credo che vada però oliato bene tutti i meccanismi affinché questi tre funzionino. Mi dispiacerebbe un po’ perche cosi facendo resterebbe fuori il mio pupillo Fazzini”.