Okoli e le chat con Fagioli: "Chiedi i soldi a tutti ma hai debiti con chiunque. Tu sei *****vero"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani riporta ulteriori dettagli sul "caso scommesse" che vede coinvolto il calciatore della Fiorentina Nicolò Fagioli.

“C'è l'opportunità coi Rolex”

La Rosea riporta alcune chat rinvenute dal telefono del centrocampista ex Juventus, dalle quali si intuisce il metodo che Fagioli usava per convincere amici e compagni di squadra a prestargli i soldi. “C'è l'opportunità di guadagnare. un mio compagno ha un premio da 40 mila euro e vuole comprare un Rolex. Siccome non gli accettano i contanti chiedeva se qualcuno gli poteva pagare l'orologio e lui, per il favore, dava soldi in più. L'ho già fatto altre volte se ti interessa…”. scriveva così Fagioli ad altri calciatori come Armini, Boloca e Volpatto.

Okoli senza peli sulla lingua

A volte le risposte arrivano piccate, come quelle di Okoli, compagno di Fagioli alla Cremonese “vai a chiedere i soldi a tutti ma hai i debiti con tutti, tu sei scemo vero” e ancora “Sei venuto a dirmi che i soldi servivano a tuo padre e io te li ho dati subito, aspetto fino a lunedì…”. Un altro amico gli rispondeva più ermeticamente “curati che è meglio”.