Colpo di scena: La Fiorentina esonera Grosso. Tutto precipitato in un giorno

Un vero e proprio colpo di scena: la Fiorentina ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Fabio Grosso.

E' durato davvero poco il regno tecnico dell'allenatore che Fabio Paratici aveva scelto per rilanciare la squadra viola dopo un'annata disastrosa (la scorsa).

Eppure fino a ieri sera…

I tre ko iniziali della formazione viola hanno però convinto la dirigenza che fosse giusto prendere un'altra direzione, andare avanti con un'altra guida. Tutto è precipitato in un giorno perché ieri le indicazioni erano altre, cioè che si sarebbe andati avanti almeno fino alla sosta per vedere se la Fiorentina si sarebbe ripresa in questo frangente.

Messaggio laconico

Evidentemente in queste 24 ore che sono trascorse è successo l'irreparabile, che ha portato la società a far uscire un laconico, davvero laconico, messaggio d'addio: “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Stop.

Neanche un grazie, neanche un saluto, neppure di circostanza. Le due strade, quelle di Grosso e quelle della Fiorentina, si dividono. Adesso c'è da capire chi arriverà al suo posto anche se un ‘favorito’, per così dire, c'è già: Thiago Motta. L'alternativa è rappresentata da Igor Tudor.