Da poco il procuratore Alessandro Moggi è arrivato nella sede dell'Inter e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la sua presenza sarebbe legata all'interessamento della Fiorentina per un giocatore di proprietà nerazzurra.

Secondo il portale, Moggi si sarebbe recato in sede per presentare alla società nerazzurra un'offerta della Fiorentina per il suo Valentin Carboni, suo assistito classe 2005 attualmente in prestito al Monza.

La società viola sarebbe disposta a mettere sul piatto 12 milioni di euro per il giovane trequartista, ma l'Inter ne ha già rifiutata una da 14 milioni da West Ham per il ragazzo negli scorsi giorni, oltre a dirsi contraria a una sua cessione in questa finestra di mercato.