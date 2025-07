Il nuovo attaccante viola Edin Dzeko ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina al termine dell'allenamento pomeridiano viola.

Strada solo all'inizio

“Stiamo lavorando bene- ha detto l'attaccante bosniaco - e vedendo tanti tifosi qui con noi ci fa sempre piacere, vogliamo divertirci con loro e lavorare duro. Piano piano ci stiamo preparando al meglio siamo solo all’inizio ma la strada è quella giusta. Sono contentissimo di questi primi 10 giorni: ho conosciuto ragazzi splendidi, il mister e il suo staff, anche tutti quelli che lavorano al Viola Park sono bravissimi. Ormai conosco tutti e mi sento già a casa”.

Un mix fra gioventù e esperienza

"Siamo un bel mix di giocatori esperti e giovani, spetta a noi aiutare chi è più giovane, siamo una squadra e l’unico obiettivo per tutti deve essere quello di far vincere la Fiorentina. Amichevoli? Sono sempre importanti, c’è un altro carico e movimenti diversi che puoi fare solo in partita. Contro la Primavera è stato un test utile, soprattutto sul piano fisico, le partite di domani e venerdì prima della tournée in Inghilterra saranno sicuramente preziose”.