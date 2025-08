UFFICIALE: Cuadrado torna in Toscana, L'ex viola riparte da un club neopromosso

L'esterno colombiano Juan Cuadrado continuerà a giocare in Serie A nonostante gli ultimi anni difficili, in cui gli infortuni hanno compromesso il suo rendimento in campo.

Dopo Inter e Atalanta l'ex giocatore viola vestirà ancora una maglia neroazzurra. Il suo passaggio al Pisa infatti è stato ufficializzato dal club toscano appena promosso in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale:

Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cuadrado, esterno destro classe 1988. 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe d’Italia, 1 Premier League e 1 Coppa di Lega Inglese nel lungo e prestigiosissimo palmares del calciatore colombiano che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta; ben 116 le presenze collezionate con la Nazionale della Colombia, impreziosite da 10 gol.

Adesso la nuova avventura nella Serie A italiana, dove già vanta 395 presenze (43 gol, 69 assist), con indosso i Gloriosi colori del Pisa Sporting Club.

Benvenuto sotto la Torre Juan!