Colomba: "Palladino è pronto per la panchina della Fiorentina. Il gruppo che gli lascia Italiano in eredità..."

Al Corriere dello Sport ha parlato Franco Colomba, ex allenatore di Raffaele Palladino, nel taccuino della Fiorentina come allenatore per il post-Italiano. Di seguito le sue parole.

‘Sa difendere e attaccare, senza un copione fisso, Palladino mi piace’

“Palladino ha saputo costruire bene la squadra tatticamente: non ha un copione fisso che deve mantenere a tutti i costi. Questo mi piace. Difende in maniera massiccia se c’è da farlo, e attacca al momento opportuno con efficacia e collettività. D’altronde ha avuto dei maestri importanti. Non me (ride, ndr), mi riferisco ad esempio a Gasperini, del quale ha senz’altro immagazzinato i consigli. È sempre stato molto sensibile. Soffriva tanto quei problemi fisici. Lo trovavo in palestra, si allenava per recuperare. Quando uno ha talento, oltretutto, sa che può dare di più, per questo era abbacchiato”.

‘Il gruppo che Italiano lascerebbe a Palladino in viola…’

"Lui alla Fiorentina? Per me è più che pronto. Ha maturato dell’esperienza fondamentale in questi anni. Il gruppo che gli lascia Italiano, nel caso, è sano e abituato a un certo tipo di lavoro. Secondo me è un tecnico che può tranquillamente starci, sulla panchina viola".