E se Salah tornasse in Serie A? Dopo otto anni al Liverpool l'ex viola può lasciare. E Marotta fiuta l'affare a zero

I tempi di Mohamed Salah alla Fiorentina sono decisamente lontani, quasi dieci anni. Adesso il campione egiziano veste da otto stagioni la maglia del Liverpool, club con cui ha vinto praticamente tutto. E se tornasse in Serie A?

L'Inter ci prova per Salah? Lo scenario

Da tempo si discute della posizione di Salah, che non è propriamente convinto di prolungare il suo contratto con i Reds. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, l'egiziano non sarebbe al momento propenso ad accettare le proposte dall'Arabia, volendo rimanere in Europa. Così l'Inter starebbe fiutando il potenziale affare a parametro zero e vorrebbe preparare un tentativo.