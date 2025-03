Adli a Firenze low cost? E' Sottil la carta ideale per concretizzare lo scambio a fine stagione

Tra agosto e gennaio, Fiorentina e Milan si sono praticamente scambiate due giocatori: entrambi in prestito oneroso per circa 1 milione ed entrambi con un diritto di riscatto tra i 10 e i 15. Yacine Adli che a Firenze si è affermato con buona continuità e Riccardo Sottil, più seconda linea in rossonero per ora. La Gazzetta dello Sport rilancia però l'ipotesi che i due club si possano mettere d'accordo poi a giugno per tenersi i calciatori, trasformando lo scambio magari a titolo definitivo, con esborsi a quel punto esigui. E così Adli sarebbe in pratica riscattato con modalità low cost.