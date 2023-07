Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina ritiratosi dal calcio giocato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del suo gesto di qualche giorno fa:

“Mi sto godendo la famiglia e la vita adesso. Sono sereno, anche se non è stato facile scrivere il mio addio su Instagram, ma era il momento giusto. Ci vorrà un po' di tempo perché per me il calcio è vita. Spero di trovare un'altra occupazione all'interno di questo mondo”.

E ancora: “Per me l'ambiente giusto è stato dove c'era fiducia, basta sentirsi valorizzato. Che la gente intorno a te ti dia qualcosa in più per continuare a crescere. Sento che Firenze è anche un po' casa mia, ringrazio tutti i tifosi viola”.