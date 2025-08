Ancora nessun'offerta officiale della Fiorentina per Ioannidis. C'è interesse, ma il Panathinaikos ha ben altre richieste

La Fiorentina programma un intervento in attacco. Ancora da definire l'importante situazione di Lucas Beltran, che non ha ancora dato una risposta definitiva al Flamengo. In prospettiva, il club viola ha manifestato interesse per Fotis Ioannidis del Panathinaikos, centravanti che ha catturato l'attenzione fin dagli ottavi di finale di Conference dello scorso marzo.

Nessun'offerta ufficiale e un'enorme distanza da registrare

Insomma, l'interesse è ancora vivo per il classe 2000, ma non sarà -in caso- una trattativa facile. La Fiorentina non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale al club greco. E secondo quanto riportato da Sdna.gr, le cifre con cui la Viola stimerebbe la chiusura dell'affare (circa 15 milioni di euro) sono molto distanti dalle richieste del Panathinaikos, che ha fissato un prezzo praticamente doppio.