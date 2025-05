Tic-tac Mandragora: Precedenza alla Fiorentina, ma la chiamata non arriva. E l'attesa ha un limite...

La vera sorpresa stagionale in casa Fiorentina, si chiama Rolando Mandragora. Il centrocampista è stato per rendimento uno dei migliori della squadra, garantendo gol e assist.

Niente chiamata

Il suo contratto con il club gigliato è in scadenza nel giugno 2026, nonostante ciò però, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, la società di Commisso non si è ancora fatta avanti per parlare di rinnovo.

Precedenza alla Fiorentina

Mandragora sarebbe entusiasta di rimanere, avendo deciso di dare la priorità alla maglia viola nonostante i sondaggi eccellenti ricevuti in Italia. La sua linea è chiara: precedenza alla città che lo ha rilanciato e che gli ha permesso di esprimersi come non gli riusciva da tempo. Ma l'attesa ha un limite.

Dopo la fine…

Probabilmente i primi, veri passi tra le parti dovrebbero essere fatti non appena finito il campionato. In sostanza: prima vediamo come va ad Udine e la posizione finale in classifica e poi dovrebbe venire tutto il resto.