In casa Fiorentina si è rifatto avanti un tormentone degli ultimi giorni di gennaio. Adesso Albert Gudmundsson del Genoa è di nuovo un nome chiacchierato in casa viola, anche se il club si è limitato a chiedere ai rossoblù una valutazione che non è cambiata.

“La Fiorentina si è rifatta avanti”

Ecco le parole in merito di Niccolò Ceccarini, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Si torna a registrare un certo movimento anche intorno a Gudmundsson. L’islandese ha molto mercato, anche la Lazio nei giorni scorsi ha chiesto informazioni ma soprattutto nelle ultime ore si è rifatta avanti la Fiorentina. Per ora si tratta solo di un sondaggio per capire anche la valutazione, che resta intorno ai 30 milioni di euro”.