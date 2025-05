La stagione sta per volgere al termine e con lei anche l'avventura di diversi giocatori arrivati in prestito in viola. Tra loro c'è anche Edoardo Bove, reduce da quello che è stato drammaticamente l'anno più complicato della sua carriera e non solo, dopo il malore in campo contro l'Inter che lo ha costretto a sospendere l'attività sportiva agonistica.

Cosa succed e adesso?

Il numero 4 viola dopo Udine farà ritorno a Roma, che ne detiene il cartellino, in attesa di capire le strade per il futuro. La priorità del ragazzo è quella di tornare in campo, cosa che potrà fare però solo all'estero in campionati come la Premier League.

La proposta della Fiorentina

Al di là delle priorità del ragazzo, però, la Fiorentina gli ha fatto capire che a Firenze ci sarà sempre un posto per lui. In questi ultimi mesi ha svolto e ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Pallladino, stando accanto ai suoi compagni in ogni momento e seguendo passo dopo passo il lavoro dello staff. Un ruolo che la società viola sarebbe pronta in ogni momento a offrirgli nel caso la sua scelta sarà quella di abbandonare, prima o poi il campo da gioco.

L'abbraccio di Firenze

La priorità di Edoardo, ci mancherebbe, rimane quella di tornare in campo. Dal canto suo la Fiorentina gli ha fatto capire che le braccia di Firenze e del club viola sono sempre aperte per lui. A Udine la sua avventura volgerà ai saluti, ma forse solo per un arrivederci. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.