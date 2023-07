Vlahovic-Juventus, l'addio è più vicino: l'ex viola ha l'accordo con il PSG, ma...

Per il futuro dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, sono settimane decisive. Il suo rapporto con la Juventus, in circa diciotto mesi, non è mai decollato alle stelle e il club bianconero ha bisogno di incassare dal calciomercato. Uno dei ‘sacrificati’ potrebbe proprio essere il serbo.

Intanto, Vlahovic interessa tantissimo al Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Come riporta Footmercato.net, il giocatore ha già l'accordo con il club francese e sembrano già esserci le cifre: 11 milioni di € a stagione, pronto un contratto fino al 2028. Adesso, però, la società parigina deve rivolgersi alla Juventus e accontentare anche le sue richieste.