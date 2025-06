Nella formazione dei migliori marcatori della Serie A ruolo per ruolo ci sono ben tre giocatori della Fiorentina

Il portale specializzato Transfmarkt ha stilato la formazione dei migliori marcatori di questa stagione della Serie A ruolo per ruolo. Presenti nella top 11 tre giocatori della Fiorentina, con De Gea in porta autore di un assist stagionale per Kean contro l'Hellas Verona.

Presente anche l'attaccante della Fiorentina con 19 gol, in coppia con il miglior marcatore del campionato Retegui con 25 reti. Sulla fascia sinistra c'è Gosens, con 5 gol messi a segno.