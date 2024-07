Basterà la migliore stagione disputata da Terracciano per convincere Palladino? Una rivoluzione per la porta viola ancora da impostare

Resta ancora avvolto nel mistero quello che potrà essere il destino della porta della Fiorentina per la stagione che verrà. Lo stesso Terracciano, che arriva da un'annata dove ha saputo essere decisivo più volte con parate importanti e interventi tempestivi, sarà valutato dal tecnico viola Palladino e dalla dirigenza nel corso di questi primi giorni di ritiro. Il suo accordo con i viola scade il prossimo anno, e le richieste dalla Serie A non mancano. Il Genoa continua ad osservarlo da vicino dopo la cessione di Martinez all'Inter. L'esperienza di Terracciano può servire ad altre squadre, e la Fiorentina sta cercando delle alternative se quest'ultimo dovesse partire. Al momento non ci sono comunque novità.

Christensen subito in partenza dopo soltanto una stagione?

Se Terracciano conserva maggiori probabilità di restare, lo stesso non si può dire di Oliver Christensen. Palladino valuterà anche lui nel ritiro al Viola Park nonostante non abbia trovato continuità nella scorsa stagione. Per lui si è parlato di un possibile trasferimento in Premier League al Brentford, pista che resta da tenere d'occhio.

E Martinelli?

Il promettente portiere gigliato classe 2006, fiorentino e da sempre tifoso della Fiorentina Tommaso Martinelli, che ha debuttato in Serie A contro l'Atalanta mettendosi in grande mostra, vuole convincere Palladino a dargli più di una possibilità. Se dovesse partire Christensen il ruolo di portiere di coppa potrebbe probabilmente toccare a lui se troverà il modo di impressionare con le sue qualità l'allenatore viola. La scelta potrebbe rilevarsi più che saggia per cercare di far crescere un giovane del vivaio che potrebbe poi rappresentare il futuro della Fiorentina. Ovviamente servirà in quel caso una guida esperta e con personalità davanti a lui. E in questo caso capiremo nei prossimi giorni se sarà ancora Terracciano a fare da chioccia al giovane Martinelli o se la rivoluzione in porta sarà più ancora più profonda.