"Non ti ho visto e avevo spazio per tirare", Ikone e Ranieri si spiegano. La stoccata di Duncan

Nel primo tempo della partita contro la Salernitana, la Fiorentina ha costruito una sola, vera, palla-gol. Luca Ranieri ha provato lo sfondamento in area di rigore granata, ma prima che potesse tirare in porta, è intervenuto nell'azione Jonathan Ikone, togliendo il pallone al compagno e mettendo fuori con una conclusione da posizione molto favorevole.

Il colloquio nel tunnel

Ranieri, in campo, si è molto arrabbiato con il compagno. Poi i due ne hanno riparlato nel tunnel prima del ritorno sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo.

Le spiegazioni del francese…e la stoccata di Duncan

“Non ti ho visto e avevo lo spazio per tirare” questa la spiegazione data dal francese per l'accaduto. Alfred Duncan però non gli ha risparmiato una critica: “Sì, però tira convinto” questa la frase uscita dalla bocca del centrocampista che era accanto ai due nella circostanza.