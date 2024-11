Snerle: "Il campionato italiano è diverso, si prova sempre a giocare. Voglio aiutare la Fiorentina con gol e assist"

Questo pomeriggio l'esterna della Fiorentina Femminile Emma Snerle, a due giorni dalla trasferta di campionato di Napoli, ha parlato ai canali social del club. La danese ha parlato del suo arrivo a Firenze, e dell'impatto che ha avuto con il calcio italiano. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Penso che il campionato italiano sia di un buon livello. Ho giocato in Danimarca ed in Inghilterra, e sono due campionati diversi. Mi piace il fatto che qui gran parte delle quadre cerchi di giocare a calcio, senza magari puntare sul duello fisico ma cercando di mostrare un bel gioco. Questo mi piace molto. Penso che il campionato e le squadre siano migliori di quanto mi aspettassi, credo che tutte le partite siano difficili contro squadre molto equilibrate tra loro”.

“Voglio aiutare la squadra con goal e assist”

Ha sottolineato come il campionato italiano l'abbia stupita: “C’è la possibilità di vincere ma anche di perdere ogni partita, e questo credo che sia molto bello. E’ un grande campionato. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra con goal e assist: è un mio desiderio, ovviamene, e so che prima o poi succederà. Devo solo continuare a dare il massimo, e allenarmi e so che tutto questo arriverà”

“Il nostro stile di gioco è ormai chiaro”

Qualche parola anche sulle ultime partite: "Lo stile di gioco che abbiamo mostrato nelle ultime partite, da qualche partita a questa parte, è quello che chiede il mister. Voglio fare quello che può aiutare di piu la squadra, cercando di avere il piu possibile la palla tra i piedi indipendentemente dalla mia posizione. Sto cercando di giocare piu palloni possibile e creare occasioni, e di aiutare anche in fase offensiva”

“La rete contro la Lazio è stato importantissimo per la mia stagione”

Ha poi parlato aggiunto: “Ci sono tante cose che mi piacciono molto di questo paese. Direi che quello che mi piace di piu degli italiani è la loro passione. Il gol negli ultimi minuti contro la Lazio è stato molto importante, un grande momento per la squadra. Sono stati tre punti importanti, è una delle prime cose che mi viene in mente. Abbiamo giocato alcune buone partite, come ad esempio l’ultima contro la Roma. Abbiamo dimostrato di essere cresciute come squadra, e credo che quella partita sia un esempio del nostro stile di gioco e del modo in cui vogliamo giocare. Anche essere andate sotto di un gol contro il Milan ed aver ribaltato risultato e vinto è stato molto bello. Sono state due partite difficile”