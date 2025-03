Al termine della sfida vinta contro il Mavlon nel Torneo di Viareggio, il tecnico della Fiorentina Marco Capparella ha parlato ai canali presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Non era facile a livello mentale, a girone già passato. Però abbiamo approcciato bene e siamo stati bravi, con grande cattiveria agonistica. Ha giocato bene sia chi è partito dall'inizio, sia chi è subentrato. Quasi tutti hanno lo stesso minutaggio e con una rosa di 28 ragazzi sono molto contento di questo”.

“I ragazzi meritano, non si conoscono ma si adattano bene”

Su Fei: “Si allena in Primavera da tutto l'anno, merita. Sta facendo bene. Così come tutti gli altri perché sono contento di tutti. Adattamento dei ragazzi? Non si conoscono, ma sono stati bravi. Magari avrebbero dovuto tenere maggiormente la palla senza abbassarsi troppo, perché il risultato è solo una conseguenza da cui imparare. In ogni caso sono molto contento e martedì ci aspetta un bell'ottavo”.

Le situazioni dei singoli, da Koné ad Atzeni e Maiorana

Su Koné: “Oggi, dopo aver giocato tanto e pure da diffidato, l'ho un po' risparmiato. Ho girato un po' tutti i ragazzi e secondo me è la cosa migliore, si rischiano guai muscolari con partite così ravvicinate. Atzeni? Totalmente recuperato, da un paio di mesi. Lo aspetta una grande stagione in Primavera, l'anno prossimo. Maiorana invece è fermo da circa un anno, purtroppo. Verso metà aprile dovremmo recuperarlo e sarebbe importante, soprattutto per lui”.